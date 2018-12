Eesti IT-firma aitab aafriklastel õigust mõista

Net Groupi valdkonnajuht Lembit Loo (paremalt neljas) Tansaanias lepingut allkirjastamas. Foto: Net Group

Eesti äri- ja tarkvaraarendusettevõte Net Group võitis Tansaania kohtusüsteemi moderniseerimise hanke. Järgmiseks võetakse ette ka Zimbabwe ja Uganda.

Tansaania on võtnud eesmärgi arendada oma õigussüsteem Ida-Aafrika parimaks. Net Groupi ülesanne on nüüd järgmise poole aasta jooksul 60miljonilise elanikkonnaga riigile kohtute digiplatvorm valmis ehitada. See peaks muutma Tansaania õigussüsteemi töö efektiivsemaks ja läbipaistvamaks. Kui kõik läheb plaanipäraselt, peaks riik muutuma muu hulgas ka välisinvestoritele atraktiivsemaks, kes praegu pelgavad kohtuvaidluste venimajäämist.