Tselluloositehase mõtet torgitakse edasi

Kuigi valitsus tühistas novembris tselluloositehase eriplaneeringu ja metsaärimehed panid projekti sahtlisse, flirdivad vallad tehase ehitamise mõttega edasi ja torgivad valitsust, kirjutab Postimees.

Kuigi valitsus lõpetas Margus Kohava (vasakul) ja Aadu Polli eestveetava Est-For Investi puidurafineerimistehase kavandamiseks algatatud riigi eriplaneeringu, on mitu omavalitsust tehasest siiski huvitatud. Foto: Andras Kralla

Näiteks paari päeva eest saatsid Saarde, Häädemeeste ja Pärnu omavalitsuste juhid peaminister Jüri Ratasele kirja, kus küsisid, kas ja kuhu hiiglaslik puidurafineerimistehas Eestis sobiks. Saarde vald on varem korduvalt öelnud, et nemad oleksid tehasest huvitatud ja nõustuksid eriplaneeringu algatamisega.

"Arvestades, et sarnaste suurprojektidega võidakse maakonna omavalitsuste poole pöörduda ka tulevikus, on äärmiselt oluline, et riigil oleks selge plaan, visioon ja teadmised, kuhu sellised tootmisettevõtted Eestis sobivad ja kuhu need – erinevatel põhjustel, näiteks looduskaitselistel – ei sobi," ütlesid omavalitsusjuhid ja lisasid, et see annaks neile, kogukondadele ja huvigruppidele selge teadmise erinevatest võimalustest.

Nad lisavad, et kuivõrd nii suurte tehaste planeerimine on omavalitsuste piiride ülene, peaks selliste objektide rajamisvõimalused välja selgitama riik, tehes seejuures tihedat koostööd omavalitsustega.

Pikemalt saab lugeda Postimehest.

Novembri alguses otsustas valitsus Est-Fori puidurafineerimistehase kavandamiseks algatatud riigi eriplaneeringu lõpetada, põhjendades seda ülekaaluka avaliku huviga.

Est-For Investi puiduväärindamistehase eestvedajad teatasid vahetult pärast valitsuse otsust, et tehase rajamine jääb ootama soodsamat investeerimiskliimat ning teadus- ja faktipõhist valitsemiskultuuri.