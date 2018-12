Neeme Korvi asemel läheb Postimehe arvamustoimetust juhtima Peeter Helme

Viis aastat rahvusringhäälingus kirjandustoimetaja olnud Peeter Helmest saab Postimehe arvamustoimetaja. Foto: Liis Treimann, Postimees/Scanpix

11 aastat Postimehe arvamustoimetust juhtinud Neeme Korv lahkub töökohalt ja selle täitmiseks on pakkumise saanud Vikerraadio kirjandustoimetaja Peeter Helme, vahendab ERR.

"3. jaanuarikuu päeval 2019 panen ma arvamustoimetuse juhatajana enda järel kinni Postimehe toimetuse ukse, mis mulle uudistereporterina 1995. aastal avanes. Kui päev käes, jagan vast pisut pikemalt mõtteid ja tundeid ajast, mis on täitnud enam kui poole mu elust. Täna ütlen vaid, et oleme tööandjaga lahkumineku rahumeelselt kokku leppinud," kirjutas Neeme Korv sotsiaalmeedia vahendusel.

Neeme Korvi asemel asub Postimehe arvamustoimetust juhtima senine Vikerraadio toimetaja Peeter Helme. Tema esimene tööpäev on 14. jaanuar.

"Tunnistan, et ettepanek asuda juhtima Postimehe arvamustoimetust tuli mulle endalegi väga ootamatult. See oli omajagu ehmatav ja pani kõhklema, sest viimased aastad Vikerraadios on olnud suurepärased. Siiski ei andnud mulle rahu mõte millestki täiesti uuest ja tundmatust ning otsustasin pärast kõhklust ettepaneku vastu võtta," kirjutas Helme Vikerraadio kolleegidele.

