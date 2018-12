Riigiprokuröriks saab Evestuse asemel Taavi Pern

Uus riigiprokurör Taavi Pern Foto: Mihkel Maripuu, Eesti Meedia/Scanpix

Justiitsminister kinnitas riigiprokuratuuri juhtiva riigiprokuröri ametikohale senine Põhja Ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Taavi Pern. Põhja Ringkonnaprokuratuuri uueks juhtivprokuröriks saab Saskia Kask.

„Taavi Pern on näidanud end nii eduka spetsialistina, prokurörina, kes on edukalt lõpule viinud mitmeid kaalukaid narkokuritegude protsesse, kui ka austatud juhina. Usun, et tema käe all saab riikliku süüdistuse kõrge tase Riigiprokuratuuris väga hästi hoitud ja edasi arendatud,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu.

Senine juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus lahkub ametist käesoleva aasta 31. detsembril. „Tänan Steven-Hristo Evestust tehtud töö eest ja loodan väga, et ta ei sulge õigusvaldkonna ust oma selja taga lõplikult,“ ütles Reinsalu.