L-1 arhitektlamp oma ainulaadse disaini ja vedrutasakaalustatud varrega kuulub valgustite maailmaklassi. Foto: LUXO

Õigesti valitud valgusti ei lase silmadel ära väsida

Hea valgustus on kontoriruumi üks olulisemaid elemente. Pole vahet, kas töötad kodukontoris või büroos, teed tööd teksti või joonistega, kvaliteetne lamp, mis tagab piisava valgustatuse, on asendamatu abimees.

L-1 on maailma esimene arhitektlamp, mille lõi 1937. aastal Luxo asutaja Jac Jacobsen. Alates loomisest on müüdud 25 miljonit L-1 valgustit üle maailma ja seda on auhinnatud mitmete tööstusdisainimaailma mainekate auhindadega. Ainulaadne disain ja paindlik vedrutasakaalustatud vars on teinud sellest valgustist maailmaklassika.

Klassikaline L-1 on saadaval tänapäevase LED mooduliga. Valgusdioodidel on uskumatult pikk eluiga. L-1 LED-ide oodatav eluiga on 50 000 tundi. L-1-l on valguse intensiivsus timmitav ning sel on energia säästmiseks automaatne 4 või 9 tunni väljalülitustaimer. See tähendab, et valgusti peab vastu 25 või rohkem aastat, kui kasutada seda kontoris tavatingimustel. Mõelda vaid, nii ei peagi kunagi valgusallikat vahetama!

Lambi konstruktsioon on tehtud vastupidavast terasvarrest ja alumiiniumist lambivarjust. Foto: LUXO

Lambi konstruktsioon on tehtud vastupidavast terasvarrest ja alumiiniumist lambivarjust. Lamp on komplektis lauaklambriga, millega saab lambi hõlpsasti lauaplaadi külge kinnitada, jättes nii lauapinnale lisaruumi. Soovi korral saab lambi osta ka alusega, et kinnitada see lauale, niisamuti on saada integreeritud lauaaluseid. Lampe saab valida nii valge, musta kui ka hõbehalli värvi vahel.

Diasonic laualamp hoiab silmade tervist ega lase neil ära väsida. Foto: Kondator

Moodne laualamp lubab laadida ka nutiseadet

Kodukontorit sisustades peaks arvestama peale sisustuselementide ühtesulamise interjööri ka praktilisusega. Üks enim kasutust leidev töövahend on laualamp. Õigesti valitud laualamp hoiab silmade tervist ega lase silmadel nii kiiresti ära väsida. Kui väärtustad stiilsust ja modernseid lahendusi, siis leedvalgusti Diasonic on ainuõige valik.

Leedvalgusti Diasonic on välimuselt ülimalt minimalistlik, lisades kontorisse veidi futusristlikku hõngu. Valgusti erilisus seisneb selle tehnilistes näitajates. Lambi valguse intensiivsust saab reguleerida viieastmelisel skaalal, lisaks saad valida valgustuse tonaalsuse temperatuuri – soe valgus lisab ruumile hubasust, jahe valgus hoiab meelt ärksamana. Nõnda saad silmadele valida mugavaima valguse olenevalt sellest, kas parasjagu töötad, loed või puhkad.

Lisaks on leedvalgusti Diasonic varustatud USB pesaga, et saaksid mugavalt laadida mobiiltelefoni või muud nutiseadet. Sel on automaatne 1,5 tunni väljalülitustaimer energia säästmiseks. Tänu kaasaegsele LED-moodulile on valgusti oodatav eluiga üle 40 000 tunni. See tähendab, et kontori tavatingimustes kasutatuna peab valgusti vastu üle 20 aasta. Lamp on saadaval nii valget kui ka musta värvi.

Diasonic leedlamp on varustatud USB pesaga, kus saab mugavalt laadida nutiseadmeid. Foto: Kondator

ISKUS on nüüd püsivalt mõistlikud hinnad kõikidele toodetele!

Püsivalt mõistlikud hinnad ja kampaaniarallist kõrvale astumine annab võimaluse soetada ISKU kallimaid tooteid taskukohasemate hindadega, sisustades kodu Põhjamaise kvaliteetmööbliga. Sest kuni 40% soodustusega muutuvad just kõige kallimad ja nn kättesaamatumad tooted palju mõistlikumateks.

Nutikas on osta rohkem!

• kui ostusumma ületab 700 eurot, on lisaallahindlus 5%

• kui ostusumma ületab 1200 eurot, on lisaallahindlus 10%

• kui ostusumma ületab 2000 eurot, on lisaallahindlus 15%

• kui ostusumma ületab 10 000 eurot, on lisaallahindlus 20%