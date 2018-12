Juhi aitamine aitab ka töötajat kõrgemale. Foto: Shutterstock

Kuidas oma ülemust aidata?

Selleks, et endast väärtuslikum töötaja teha ja ülemusega paremini läbi saada, peab initsiatiivi võtma ning ülemust aitama, kirjutab nõustaja Marcel Schwantes portaalis Inc.com.

Järgnevalt avaldame kärbitud kujul Marcel Schwantesi arvamuse sellest, kuidas ülemusega paremini läbi saada:

Esimese asjana tuleks kindlasti öelda, et initsiatiivi või juhtrolli võtmine ei tähenda, et sa hakkad oma ülemuse ülemuseks. Lisaks sellele on see kaugel ka stereotüüpsest pugejast, kes ülemusele püüab meele järele olla.

Selleks, et olla initsiatiivi võtmisel tõeliselt efektiivne, pead esmalt tegelema iseenda hindamise ja töö parandamisega. Leia see, mida sa pead töö juures tegema. Tee rohkem, kui sult nõutakse. Toeta ka oma meeskonda ja juhti.

Sa ei pea ennast ülemuse silmis paremasse valgusesse panema. Sinu eesmärk peaks olema see, et sa tõstad oma ülemuse väärtust tema ülemuse silmis.

Enamus ülemusi tahavad, et neid aidataks. Kui sa võtad suhtumise, mille põhimõte on väärtust juurde luua, siis suurendad ka oma edu võimalusi.

Võta nende töökohustusi endale

Vaata, millega sinu ülemus hästi hakkama ei saa või talle ei meeldi seda teha ning võta see ülesanne endale. Kui sa lisad nõnda väärtust ning teed seda heade kavatsustega, siis väheneb ka pinge töötaja ja ülemuse vahel. Asjad hakkavad liikuma positiivses suunas.

Suhtle oma ülemusega

Need, kes on kõrgematel positsioonidel, ei arvesta sinu ja sinu väljapakutud ideedega, kui nad sind ei tunne või ei saa sinuga läbi. Seega suhtle oma ülemusega. Ära oota nende järel, et nad suhete parandamisega alustaksid. Tee esimene samm ning ulata oma käsi. Tea, mida sinu ülemus sinult ootab ning tee asju perfektselt. See näitab sinu juhiomadusi.

Ole lähenemise ja selle ajastamisega taktitundeline

Kui sa suudad teha õige sammu õigel ajal ning sinu motiiv on hea, siis oled pooleldi juba võitja. Selleks on vaja oskust atmosfääri tunnetada ja aru saada, millal on sul võimalik ülemusega suhelda. Sa pead aru saama inimese tujudest ja sellest, millal tagasi tõmbuda.

Saa aru, mida su ülemus vajab

Kui sa jõuad oma ülemuselt küsida, mida tal vaja on, siis lisad sa väärtust ning näitad oma võimekust ja initsiatiivi. Eriti hea on see juhul, kui sa tead, mida sult oodatakse ja sa näitad initsiatiivi üles esimesena. Enne seda tuleb aga aru saada, millised on tema eesmärgid ja tähtsamad prioriteedid. Näiteks – kui tema eesmärk on kuu lõpus vähemalt neljale kliendile midagi muuta, siis küsi tema ajakava ja valmistu kohtumisteks klientidega ette. Küsi temalt, kuidas sa saaks kohtumiste tulemust positiivselt mõjutada.

Ole nõustaja rollis

Ülemustel võib vahel olla väga kiire ja nad tegelevad miljoni asjaga. Nad püüavad erinevaid probleeme lahendada ja suurt pilti näha. Mõnedel võib lasuda tohutu surve tähtajaks midagi ära teha. Nende fookus on sellel, mis on nende ees ja siis võib tähelepanu suurelt pildilt kaduda. Proovi aru saada, kuidas ülemust aidata ja raskusi ületada. Seejärel küsi küsimusi, mis laiendavad nende mõtlemist. On võimalik, et sinust saab tugev mõjutaja või hinnatud nõustaja. Kui sa tood aga uue probleemi välja, siis ole valmis ka lahendusi välja pakkuma.