Mychefi aeg sai otsa

Mychef pakkus toidu kullerteenust. Foto: EERO VABAMÄGI

Delfi kirjutab, et kuuldavasti on all Eestis tuntud toidukullerteenuse osutaja Mychef tegevuse lõpetanud. Ettevõte ise vaikib.

Ettevõte lõpetas tegevuse neljapäeval täpselt kell 18, kirjutas vihjaja.

„Juhe tõmmati seinast välja ega teavitatud ei kullereid ega restorane,“ kirjutas vihjaja. „Kullerid olid edasi oma tööpostil. Kuna enamus kulleritega on sõlmitud partnerleping, siis arvatavasti ei saa keegi oma rahasid. Restoranid kelle ees on üüratud võlad ei tea siiani midagi.“

