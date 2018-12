David Beckham kiidab Eesti saunafirmat

Pilt David Beckhami Instagrami kontolt. Foto: Instagram

Tuntud Briti jalgpallur David Beckham kiidab Eesti saunatootjat Iglucrafti nende sauna eest oma Instagrami kontol.

„ Thank you to @iglucraft. I’m loving it with this cold weather right now,“ kirjutas Beckham. Järgnevates kommentaarides leidus juba neid, kes tahtsid endalegi sellist.

Sakala kirjutas, et septembris rääkis Iglucrafti esindaja Priit Kallas Kanal 2 saates «Hommik!», kuidas tema klientideks said nii Beckham kui filmirežissöör Guy Ritchie.

„Tegime Inglismaale ühe kampaania, mis oli sihitud samasse piirkonda, kus ta elas. Ta ise ütles hiljem, et istus koos Davidiga kodu trepil, näppis oma telefoni ja leidis selle sealt,“ selgitas Kallas. „Proovisime seda võtta nii, et see on tellija nagu tellija ikka. Väike elevus käis muidugi läbi,“ lisas ta.