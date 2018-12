Eesti rahandusse jälje jätnud Jeffrey Sachs soovitab põlevikivitööstuse seisma panna

Veerandsada aastat tagasi vanalinna restoranis Eesti rahareformi põhijooned paika pannud USA majandusteadlane Jeffrey Sachs soovitab Eestil pöörata pea Hiina poole, loobuda põlevkivist ning investeerida teadus- ja arendustegevusse nii palju, kui vähegi võimalik.

USA majandusteadlane Jeffrey Sachs külastab Eestit. Foto: DENNIS M. SABANGAN

Eesti pangas on ülev hetk – oma rahast peavad täna kõne nii president Kersti Kaljulaid kui ka Eesti keskpanga juht Ardo Hansson. Just Hansson on see, kes meelitas Eestisse tagasi peakõneleja, üheksakümnendate majandusmaailma superstaari Jeffrey Sachsi.