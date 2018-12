Reklaamiekspert: keegi ei takista Google'il ja Facebookil raha krahmata

Eesti killustunud reklaamisektor jätab Google'ile ja Facebookile võimaluse viia viiendiku turu rahast teisele poole riigipiiri, leiab reklaamiagentuuri Tank loovjuht Joel Volkov Best Marketingis.

Google ja Facebook saavad Eesti reklaamituru killustatuse tõttu hõlpsalt viia suure osa teenitud tulust väljapoole, leiab reklaamiagentuuri Tank loovjuht Joel Volkov. Foto: Scanpix

Volkovi sõnul kipuvad turundajad olema konservatiivselt eneseupitajalikud, kuid praeguses digiruumis on isegi kasulik rääkida asjadest nii, nagu need on.

Järgneb intervjuu Joel Volkoviga.

Sa oled ühes varasemas intervjuus maininud, et reklaamiala muutub peenekoelisemaks – suur väljakutse on praegu just digiturundus. Mida on muutnud reklaami digitaliseerimine?

Digitaalne kommunikatsioon võimaldab suhteliselt personaalset kommunikatsiooni teha. Kui sul on 20 000pealine sihtrühm, siis enam sa ei pea kõigile ühte sõnumit edastama. Kui väga tahad, siis saad selle sihtrühma 20 000 eraldiseisvaks sõnumiks lammutada. Reeglid, mis vanasti kehtisid, enam ei kehti.

Massikommunikatsiooni kasutamine digimeedias pigem peletab inimesi. Palju paremini töötab soovitamine või vihjamine – nii nagu päriseluski. See on täiesti teistsugune kontseptsioon võrreldes klassikalise reklaamiga. Kuid strateegiliselt õigesti kasutades töötab meedia väga kenasti koostöös digiga.

Digimeedias vana kooli vahenditega lahmides lülitatakse sind lihtsalt välja – nagu paljud noored on juba teinud. Sinu bänner pole reeglina teretulnud – sõnumi levitamiseks on teised kanalid ja uued meetodid.

Kuidas on sõnumi kujundamine muutunud uute väljakutsetega?

On muutunud ja ei ole ka. Vanasti oli vaja luua üks suur sõnum, nüüd on palju väikeseid. Turundajad on üsna konservatiivsed ja ei taha kohati muutunud maailmast aru saada ning kipuvad lahmima ja endale vastu rinda edasi taguma. Tegelikult võib muutunud meediamustris rääkida asjadest palju rahulikumalt ja isiklikumalt. Ei pea absurdini asju liialdama või liigselt ilustama, isegi soovitatav on rääkida nii, nagu asjad on – ausalt. Aga huvitavalt ja kvaliteetselt!

Eestis on palju ettevõtteid, kes ei ole sellest paradigma muutusest veel aru saanud. Näiteks suured kaubandusettevõtted, kes teevad minu meelest täiesti jaburaid kampaaniaid. Tele-eetri prime-time’is "Osta vorsti kilo hinnaga x eurot"!? Istun seal teleri ees ja mõtlen, miks ma pean seda vaatama? Ja siis lähen Delfisse ja saan bänneri pealt luubiga seda sama vorstihinda kontrollida nende müügikataloogis, mis asub kesksel kohal! Miks te ei pea minust ja minu ajast lugu? Tehke parem oma koduleht korda ja suunake mind kuidagi kavalalt sinna, aga eeter hoidke puhas oma maine kujundamiseks kvaliteetsel ja kaasaval moel.

Vajadus muutuseks on tegelikult suur, aga sisulist muutust on väga vähe toimunud. Ilmselt on väga mugav vanade liistude juurde jääda ja postkaste otsepostitustega pommitada. Teha asju, mis siia sajandisse ei kuulu.

Suurtest ettevõtetest rääkides, konkurentsiraportis on näha, et teie sektoris on 2–3 suuremat tegijat ja pikk lohisev nimekiri väikesematest. Kas on näha valdkonna konsolideerumist?

Raske küsimus. Hea meelega näeksin, et konsolideerumine toimuks, sest praegu on sektor väga fragmenteeritud. Aga kedagi ei saa sundida kellegagi ühinema – liiga palju isiklikku on mängus.

Meediad on nõrgad ja nad ei ole mitte midagi teinud selleks, et võidelda Google'i ja Facebookiga. Sisuliselt Google ja Facebook on võtnud viiendiku kogu reklaamiturust ära. See raha läheb riigist välja, mis ei arenda meie kohalikku turundust ega meediat. Kõik muud asjad lähevad elus kallimaks.

Ainukene asi, mis kallimaks ei lähe, on reklaam. Kui seda tendentsi ei lõpetata, siis ühel hetkel me kaotame oma võimekuse üldse konkureerida, mis muudab meid veelgi paremaks söödaks välisriikide tegijatele.

Kogu Eesti reklaami- ja meediatööstus kokku on Ameerika mõistes lihtsalt üks agentuur. Ei enamat. Väga kahju oleks vahetada see kirju seltskond siin näiteks mõne WPP alamagentuuri Baltikumi filiaali vastu.

Aga konsolideerumine peaks toimuma tervetel alustel, kus liituvad tegelased täiendaksid üksteist, mitte ei võimendaks üksteise vigu. Usun, et ükskord saab see nii ka olema.

Pikemalt saab lugeda Best Marketingist.