Teisipäev Äripäeva raadios: kuidas läks aasta investor Toomasel?

InvesteerimisFestival 2018 Padisel Kallaste turismitalus Foto: Raul Mee

Teisipäevases Äripäeva raadio programmis teeme aastakokkuvõtte investor Toomase portfelliga toimunust, pakume kuulata vestlusringi teemal, kuidas globaalses prügisajus ellu jääda ja juttu tuleb ka sellest, kuidas teeb ilma Eesti keemiatööstus rahvusvahelisel turul.

Päev on täidetud kolme saatega:

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Saates võtame kokku lõppeva aasta investor Toomase portfelli jaoks. Arutleme, kuidas käituda olukorras, kus kõikuvad turud viisid portfellist pea 30 000 eurot vähem kui kahe kuuga, ning vaatame ette uue aasta võimalustele ja ohtudele suurematel börsidel. Stuudios on börsitoimetuse ajakirjanikud Liina Laks, Juhan Lang, Kaspar Allik ja Indrek Mäe.

13.00–14.00 "Globaalne pilk". Seekordses saates on fookuses jätkusuutlik keskkonnamajandus ja teadlikkus ning liigse prügi tekkimise ohjeldamine. 2016. aastal toodeti üle 320 miljoni tonni plastist prügi. Hinnatakse, et aastaks 2032 see arv kahekordistub. Iga päev satub me ookeanidesse 8 miljonit plastikutükki. Saates kuulame vestlusringi, kus osalesid globaalse "Teeme ära" kampaania käima lükanud visionaar ja ettevõtja Rainer Nõlvak, endine Pandipakendi juht ja nüüd nõustamisäri ajav Rauno Raal, Coca-Cola Balti Jookide avalike suhete ja kommunikatsiooni juht Nele Normak ja aasta kodanik Eva Truuverk. Neil kõigil on hinges, mis saab meie planeedist, kui prügiga käitutakse sama hoolimatult kui praegu ka tulevikus. Vestlusringi modereeris ajakirjanik Eliisa Matsalu.

15.00–16.00 "Äripäeva TOP". Keemiatööstuse parimate tulemustega ettevõtted vaatavad üle piiri, sest enamik nende toodete tarbijaid asub mujal. Muljetavaldav on, et suudetakse maailmatasemel toodangut valmistada ja teenida head kasumit, vaatamata suurtele keskkonnatasudele ja tööjõu palgakuludele. Saates räägivad Eurobio Lab OÜ tegevjuht Svetlana Kelman ja Eesti Energia juhatuse liige Raine Pajo, kelle vastutusala on energiatootmine ja kaevandus. Saadet juhib Juuli Nemvalts.

