Gross: kvaliteetne Ukraina tööjõud päästaks Eesti majanduse

Suurettevõtja, Grossi Toidukaupade keti omanik Oleg Gross ütles tulevasse aastasse vaadates, et Eesti majanduse edu võti on haritud Ukraina töötajad, kes ei tule käsi pikal toetusi küsima, vaid aitavad leevendada kohalikku tööjõupuudust, kirjutab Postimees.

Eesti vananeva rahvastiku tingimustes tuleks ettevõtja Oleg Grossi hinnangul vaadata haritud ukrainlaste poole. Foto: Andras Kralla

Praegu töötab Grossi ettevõttes 30 Ukraina töötajat, kellest 25 on kõrgharidusega ning just välistööjõu poole peaks tema sõnul vaatama. "Ma ei räägi pagulastest, vaid tööjõust. Neid kahte ei tohi segamini ajada," ütles ta.

Grossi sõnul on praegu võimalik palgata haritud ukrainlasi, kes aitaksid riigi SKTd kasvatada. Selleks, et palkamist soodustada, tuleks Grossi sõnul muuta seadusandlust nii, et Ukraina töötaja saaks tulla Eestisse vabaturu tingimustes, kus talle ei peaks maksma mitte Eesti keskmist palka, vaid sektori keskmist palka.

"Meie rahvastik vananeb ja see oleks majandusele väljapääs," ütles Gross.

Pikemalt saab lugeda Postimehest.