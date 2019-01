N.R. Energy tahab kinnistute eest 5 miljonit

N.R. Energy väitel on Kiviõlis tüli tekitanud kinnistud antud pangalaenu tagatiseks. Foto: ehitusuudised.ee Jaga lugu:

Valitsuses kavandatud sundvõõrandamise kavatseb N.R. Energy igal juhul kohtus vaidlustada, ettevõtte hinnangul võiks Kiviõli Keemiatööstusele vajalike kinnistute müügihinnaks kokku leppida 5 miljonit eurot.

"Kui hetkel plaanib valitsus kulutada maade vaieldavaks sundvõõrandamiseks 1 miljon eurot maksumaksja raha, siis samal ajal saaks kaevandaja maad kätte vähem kui 5 miljoni euroga ilma kohtuid ja riigiasutusi koormamata ning omanike õigusi riivamata. Oleks õiglane, kui maade eest maksab ettevõte, kes kaevandamisest tulu teenima hakkab, mitte aga maksumaksja," ütles N.R. Energy juhatuse liige Ahto Tisler.

Äripäev kirjutas, et neljapäeval valmistub valitsus astuma otsustavaid samme, et sundvõõrandada kinnistud, mille alust põlevkivi Kiviõli Keemiatööstus on püüdnud aastaid tulutult kätte saada. Suurem osa neist kuulub soojaettevõttele N.R. Energy.

Tisleri sõnul on kinnistud tagatiseks pangalaenule, mille abil on investeeritud kaugküttevõrkudesse erinevates Eesti paigus. Kõnealustele maadele on seatud panga kasuks hüpoteek summas 6,8 miljonit eurot, millest on hetkel koos kasutatud laenusumma, intresside ja ennetähtaegase lepingu lõpetamise tasuga kohustus panga ees 4,9 miljonit eurot.

"Kui riik sundvõõrandab meie laenude tagatise, siis tuleb leida uus võimalus finantseeringute tagamiseks, mis teeb ettevõtte majandusseisu, soojusenergia varustuskindluse ja tulevased investeeringud kahtlemata keerulisemaks," märkis Tisler.

Küsimusele, kas siis, kui riik otsustab minna sundvõõrandamise teed, kaebab ettevõte selle otsuse edasi, vastas Tisler: "Jah, kindlasti vaidlustame kõik sammud, kuna sundvõõrandamine tänasel kujul on ebaõiglane, ebaseaduslik ning põhineb otsesel valeinfol. Sundvõõrandamiseks puudub avalik huvi."

"Vajadusel läheme kuni Euroopa Komisjoni ja Inimõiguste Kohtuni välja," lisas ta.