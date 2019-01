May: Brexiti-leppe mitte toetamine oleks katastroof

Briti peaminister Theresa May manitseb Briti parlamendisaadikuid teisipäevasel hääletusel Brexiti-lepet toetama.

Briti peaminister Theresa May hoiatas parlamendiliikmeid, et kui nood Brexiti lepet ei toeta, on tulemus Suurbritannia jaoks katastroofiline.

Parlamendisaadikud hääletavad Brexiti leppe üle eesoleval teisipäeval. Sama hääletus oleks pidanud toimuma juba detsembris, aga siis lükkas May selle edasi, kuna oli selge, et piisavalt palju parlamendisaadikuid lepet ei toeta.

Briti meedia näib olevat seisukohal, et võrreldes eelmise kuuga on May jaoks asjad veidi soodsamad. Seetõttu saatis ta veel kord saadikutele sõnumi, et hääletus on Suurbritannia tulevikku silmas pidades ülioluline ning lepet tuleb toetada.

Kui lepet ei toetata, oleks see May sõnul katastroofiline ning demokraatliku korra jaoks ebaaus. “Minu sõnum parlamendile on, et lõpetagem mängud ning tehkem midagi, mis on me riigi jaoks õige,” manitses May.

Reedel ütles Suurbritannia välisminister Jeremy Hunt, et Brexit võib jääda toimumata, kui May lepe läbi kukub.

Suurbritannia peaks ametlikult Euroopa Liidust lahkuma 29. märtsil. Samas on sel nädalal meedias sahistatud, et britid võivad hakata lahkumiskuupäeva üle kauplema ja proovivad seda kaugemale lükata.