Raadiohommikus: Investorite TOP ja Postimees

Lauri Hussar teatas täna, et lahkub Postimehe peatoimetaja kohalt ning astub poliitikasse. Foto: Arvo Meeks, Lõuna-Eesti Postimees/Scanpix Jaga lugu:

Teisipäevane raadiohommik keskendub peatselt ilmuvale Investorite TOPile, investor Toomase konverentsile ja Postimehes toimuvale.

Stuudios on saatejuhid Meelis Mandel ning Indrek Mäe, külalisteks Liina Laks, Birgit Jürivete ja Lauri Hussar.

Päev jätkub kolme saatega.

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Investor Toomase tunnis räägib investor Lauri Meidla enda õppetundidest investeerimisel ning seletab, miks investeerimine on rohkem kunst kui teadus. Lauri Meidla ettekanne on lindistatud lõppenud aasta novembris toimunud Targa Raha konverentsil.

Aga enne seda arutab investor Toomas, mida oodata eesolevalt tulemuste hooajalt, kuidas kasvatada oma pensioniraha ning mis uudiseid on aasta algus toonud. Saadet juhivad Liina Laks, Kaspar Allik ning Indrek Mäe.

13.00–14.00 "Eetris on turundusuudised". Räägime peaasjalikult turundusest, sest ilma korraliku kommunikatsioonita ei ole võimalik viie aastaga jõuda orgaanilise kosmeetika brändiga maailmakaardile. Saatejuhi pommküsimusele – kuhu see Fundwise'ist saadud raha läheb, vastab Roone rahulikult: „Peamiselt reklaami.“ Millised on Vestige Verdanti ostjad, millised on brändiväärtused, kus nad reklaami teevad ja veel paljudele küsimustele saate saates vastuse.

15.00–16.00 "Äripäeva TOP". Saates räägivad Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu tegevjuht Katre Savi ja K-Print OÜ omanik Rein Rebane. Kohaliku turu väiksuse tõttu tuleb ennast pidevalt müüa raja taha ning töötada mitmes vahetuses, et olla kasumlik ja õigustada kallite trükimasinate ostu. Lisaks kimbutab trükitööstust, nagu teisigi Eesti tööstusharusid, tööjõupuudus ning napib pädevat kaadrit.

Kuula raadiot otse SIIT.