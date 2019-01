Fotod: selgusid 2018. aasta kultuurisõbrad

Kultuuriminister Indrek Saar autasustab aasta kultuurisõbra tiitliga Heiti Häält. Foto: Andras Kralla

Kultuuriminister Indrek Saar tunnustas täna ettevõtteid ja eraisikuid, kes toetasid kultuurivaldkonda möödunud 2018. aasta jooksul.

Aasta kultuurisõbra tiitliga ehk peapreemiaga pärjati sel korral Narva Gate OÜ, Maarja Oviir-Neivelt, Meelis Kubits, Sylvia Kistler-Thompson ja Andrew Thompson ning Heiti Hääl ja Alexela Group OÜ.

Ühtekokku sai 2018. aastal kultuuri toetamise eest kultuurisõbra tunnustuse 31 kultuurisõpra: Nordic Hotel Forum, Fjodor Berman ja BLRT Grupp, Gunnar Savisaar, Meelis Sinilo, Rumpo Mäe talu pererahvas, Viking Motors AS, Elisa Eesti AS, Harviker OÜ, Kristi ja Siim Kallas, AS Estiko, AS Liviko, AS Smarten Logistics, Tiit Pruuli, GIGA AS, K-Projekt AS, Puiduklubi MTÜ, Riesenkampff Stiftung, Al Mare Auto OÜ / Audi Eesti, Tallink AS, Espak AS, Tõnis Kaasik, Utilitas OÜ, Telia Eesti AS, Sten Tamkivi, Enn Kunila, AS Silberauto.