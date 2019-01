Hiiumaa Apollo kaitseala on energiafirmal pinnuks silmas

Walney tuulepark Suurbritannias. Foto: Reuters/Scanpix

Keskkonnaministeerium loodab veel selle valitsuse ajal Hiiumaa rannikumeres Apollo meremadala kaitse alla võtta, selle lähistel tuuleparki arendav Eesti Energia kardab, et kaitsealadega pannakse kogu nende arendus suure küsimärgi alla.

Hiiumaast 14 kilomeetri kaugusel olevale madalale on lisaks seal peatuvatele rändlindudele varem hammast ihunud ka meretuuleparkide arendajad. Ka kaitse alla võtmist keskkonnaministeerium korduvalt ette pannud, kuid seni tulutult. Nüüd ollakse kindlad, et mured on lahenenud. "Jah, loodame, et kaitseala moodustatakse selle valitsuse ajal," on keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakonna juhataja Taimo Aasma positiivselt meelestatud.