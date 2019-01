Raadiohommikus: aktsiavihjetest ja haruldasest võimalusest, kuhu investeerida

Esmaspäevases hommikuprogrammis räägime sellest, mis toimus nädalavahetusel üle 400 investeerimishuvilise kokku toonud investor Toomase konverentsil. Kuulame konverentsi väisanud investorite soovitusi 2019. aastaks.

Lisaks räägime ühest ebatavalisest investeerimisvõimalusest, nimelt haruldastest keelpillidest. Uurime logistikaettevõtjalt Aare Kaarmalt, miks ta on investeerinud juba kahte keelpilli. Pillifondi tegevusest ja võimalustest räägib lähemalt juhatuse liige Marje Lohuaru.

Hommikuprogrammis võtame kindlasti vaatluse alla Davosi majandusfoorumi ja arutame koos ajakirjanik Kristel Härmaga ettevõtjates palju vastukaja tekitanud tankistide seaduse üle, mis piiraks 44 000 ettevõtte juhatust.

Saadet juhivad Priit Pokk ja Birjo Must.

Päev jätkub kolme saatega:

11.00–12.00 „Kuum tool“. Seekord on vaatluse all erakondade kampaaniad, nimekirjad ja kulud seoses riigikogu valimistega. Saadet juhib Meelis Mandel.

13.00–14.00 „Äritehnoloogia saade“. Vastame küsimusele, kuhu sammub IT-teenuste turg alanud aastal, ning arutame selle üle, kas telekommunikatsioon ja televisioon sulanduvad tulevikus üheks. Saates on külas Elisa Eesti juht Sami Seppänen ja ärikliendiüksuse juht Margus Vaino. Saadet juhib Igor Rõtov.

15.00–16.00 „Lavajutud“. Saade on salvestatud taristuehituse konverentsil. Saate esimeses pooles räägib RB Rail ASi Eesti ja Soome esinduse juht Aivar Jaeski Rail Balticu projektist üldiselt, hangetest ja projekteerimisest. Saate teises pooles saab sõna Rail Baltic Estonia tehniline direktor Anvar Salomets. Mis on Rail Balticu Eesti osa järgnevate aastate tegevused, millised on eeldatavad hanketingimused ja mil moel kavatsetakse Eesti turgu hangetel kaasata?

