Mis pidurdab sinu ettevõtte kasvu?

Eesti ettevõtte juht ei oska öelda „ei“ ega suuda piisava täpsusega defineerida firma põhieesmärki, leiab ärikasvu treener Eero Sikka.

„Statistika ütleb, et kui keskmisest ettevõttest küsida, mis on ettevõtte kõige suurem eesmärk, siis seda suudavad nimetada vaid 15 protsenti töötajatest,“ rääkis Sikka Äripäeva raadio hommikuprogrammis. „Ja ainult 20 protsenti on eesmärgist innustunud, sest eesmärk on seatud nii, et see neid ei kõneta,“ viitas ta sellele, et sihtpunkt ei tohi olla defineeritud hoomamatult, näiteks seotud kasumi- või käibenumbritega. Veel rõhutas Sikka, et töötaja peab oskama näha seost oma tegevuse ja laiema eesmärgi vahel.