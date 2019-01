Põllumehi tabas mullu suur kaotus

Eelmisel aastal kaotasid põllumehed aasta varasemaga võrreldes saagikusest koguni kolmandiku, samas piimatootjatel läks pisut paremini.

Kadarbiku Köögivili OÜ juht Ville Pak rääkis suvel Äripäevale, et saab sellelt kapsapõllult kätte umbes kolmandiku loodetud saagist. Foto: Andras Kralla

Teravilja saagikus jäi eelmisel aastal võrreldes aasta varasemaga kolmandiku võrra madalamaks, teatas statistikaamet. Eelmisel aastal said põllumehed hektarilt keskmiselt 2625 kilogrammi teravilja – seda on kolmandiku võrra vähem kui aasta varem. Teraviljasaak kokku oli 919 828 tonni, mida on 29,9% vähem kui aasta varem.