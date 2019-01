Maxima lisas Eesti juhatusse kaks liiget

Esmaspäeval asusid Maxima Eesti juhatuse liikmetena tööle personalijuht Lea Kimber ja vastne operatsioonide juht Justinas Kirbutas, teatas ettevõte.

"Maxima on Eesti üks suurimaid tööandjaid ja meie ettevõtetes töötab ligikaudu 3700 inimest. Et tagada Eesti väga nõudlikul tööjõuturul ühtne meeskonnakultuuri areng ning koolitusvajaduste planeerimine, soovime tuua need kompetentsid Lea (Kimber – toim) abiga juhatuse tasandile," ütles Maxima Eesti juhatuse esimees Marko Põder pressiteates.

Seni Maxima Eesti logistika keskust juhtinud Justinas Kirbutas nimetati esmaspäeval operatsioonide juhiks ning seega ka juhatuse liikmeks. Põder lisas, et Kirbutase ülesanne on tagada Eestis asuva 80 Maxima kaupluse sujuv tegevus ja tarneahela koordineerimine, et ettevõtte klientide – keda on igapäevaselt keskmiselt 170 000 – vajadused oleksid igapäevaselt rahuldatud.

Maxima Eesti juhatus on nüüdsest viieliikmeline ja sellesse kuuluvad juhatuse esimees Marko Põder, kommertsjuht Kristina Mustonen, finantsjuht Aleksei Kadõrko, personalijuht Lea Kimber ja operatsioonide juht Justinas Kirbutas.

Maxima jaeketti kuulub 80 kauplust, igapäevaselt teenindavad Maxima kauplused keskmiselt 170 000 inimest. Jaeketti kuuluvad ka kaheksa kulinaariatsehhi ja logistikakeskus. Kõigis Maxima Eesti ettevõtetes töötab Eestis ligikaudu 3700 inimest.

Maxima Eesti müügitulu oli 2017. aastal üle 464 miljoni euro ja puhaskum 8,2 miljonit eurot.