Advokaadibürool KPMG Law on kaks uut partnerit

Kristina Laarman hakkab KPMG Law advokaadibüroos juhtima riigihangete ning ehitus- ja kinnisvara valdkondi Foto: Andres Haabu Jaga pilti:

Advokaadibüroo KPMG Law kaasas kaks uut partnerit – Kristina Laarmaa TGS Balticust ja Lauri Liivati Eversheds Ots & Co'st, esimene hakkab juhtima büroo riigihanke ja ehitus- ning kinnisvara praktiseerimisvaldkondasid ning teine äriõiguslike tehingute ja tehnoloogiasektori valdkondi.

Mullu oma käivet üle 70% kasvatanud KPMG Law-l on plaanis tänavu kasvutrendi jätkata, millest ka vajadus partneriteringi laiendada, teatas büroo.

Kristina Laarmaad peetakse üheks juhtivaks riigihangete eksperdiks, lisaks on tal silmapaistvad kogemused IT, jäätmemajanduse ja ühistranspordi sektorites. Ühtlasi on ta nõustanud paljusid kliente erinevate struktuuritoetustest rahastatavate projektide osas. „Mulle on põnevaks väljakutseks liituda KPMG Law-ga ning tuua endaga meeskonda täiendavat kogemust riigihangete ja ehituse valdkondades ning vaidluste alal laiemalt,“ kommenteeris Laarmaa.

Liivat on enam kui kümne aasta jooksul nõustanud üle kahesaja tehingu ühinemiste ja omandamiste ning ühinguõiguse valdkonnas. Lauri kogemus hõlmab nii rahvusvahelisi kui ka kohalikke tehinguid ning ta on nõustanud nii kinnisvara- ja tehnoloogiasektori ettevõtteid kui ka idufirmasid. „KPMG partnerina saab minu põhifookuseks olema edasine KPMG M&A valdkonna arendamine ning keskendumine tehnoloogiasektorile,“ ütles Liivat.

KPMG Law partner, M&A, ühingu- ja tööõiguse praksise juht Karin Kaup võtab uued partnerid vastu suurte ootustega järgmise kasvufaasi osas: „See, et meie eduka meeskonnaga liituvad veel kaks tippeksperti, aitab meil senisest rohkem keskenduda olulistele majandussektoritele. Läbi sektori ja selle võtmetegijate tundmise saame klientidele pakkuda veelgi terviklikumat teenust neile olulistes äri-, finants- ja õigusküsimustes.“

Advokaadibürool KPMG Law on koos Laarmaa ja Liivatiga nüüd kokku neli partnerit, viis valdkonnajuhti ja 13 advokaati ning juristi.