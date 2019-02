Pangad uut kaubanduskeskust ei rahastaks

Colonna ehitab Tallinna Koplisse kunagise Rahu kino asemele kaubanduskeskuse.

Eestis on panku vähemaks jäänud ja see avaldab turuosaliste hinnangul juba mõju. Teiselt poolt nähakse, et laenukraanid on kinni keeratud ja vähemalt kaubanduskeskuste ehitamiseks pangad tõesti enam laenu anda ei taha.

Eestis on viimasel ajal eri põhjustel turult kas täielikult või osaliselt lahkunud näiteks Versobank, Danske Bank, Nordea ja DNB. Konkurentsi vähenemine pangandusturul avaldab mõju kinnisvaraarendajatele, samas on ka kinnisvaraturul varasemast rohkem ebakindlust, mis pangad ettevaatlikumaks teeb.