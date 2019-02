Tallinn jagab ehitamata saartele nimesid

Tallinna lahte detailplaneeringuga kavandatud saartele otsustas linnavalitsus panna juba nimed.

Eelmisel aastal kehtestatud Paljassaare tehissaarte detailplaneeringuga on kavandatud Põhja-Tallinna Paljasaare sadama akvatooriumi ja Tallinna lahe alale neli tehissaart. Ühtlasi Tallinna nimekomisjon teinud ettepaneku anda saartele nimed lähtuvalt nende kavandatavast funktsioonist.

„Tehissaar, kuhu on kavandatud rannapark, on kavas nimetada Ilosaareks, mis tähendab lusti ja rõõmu,“ ütles nimekomisjoni esimees abilinnapea Andrei Novikov. „Ärisaar, kuhu on kavandatud hotell, restoranid jm on kavas nimetada Kõuesaareks.“ Konverentsisaarele on kavas määrata nimeks Oiusaar – see tähendab mõistust ja taipu. Lindudele mõeldud tehissaarele on plaanis määrata nimeks Linnusaar.

Tehissaartele nimede määramise kohta on arvamust küsitud ka kohanimenõukogult, kes leidis, et Ilosaar, Kõuesaar, Oiusaar ja Linnusaar on kohanimedena sobivad.