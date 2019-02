Tuhandeid uusi autosid haihtus registrist

Renault Clio IV maailma esmaesitlus. Foto: MARGUS ANSU, Postimees/Scanpix Jaga pilti:

Detsembris oli autoregistrikeskuses alles 3248 uut sõiduautot vähem, kui aasta jooksul arvele võeti, suurim registrist haihtuja on Renault, räägiti Äripäeva raadio saates „Autosõbrad eetris“.

Möödunud aastal registreeriti maanteeameti autoregistrikeskuse igakuise statistika järgi 26 235 uut sõiduautot, 31. detsembri seisuga oli 2018. aastal toodetud sõiduautosid arvel alles vaid 22 987, kirjutab logistikauudised.ee.

Erinevus on 3248 autot ehk 12% „koguturust“. Mingis osas on erinevus seletatav esimeste müügikuudega, mil võeti arvele ka 2017. aastal toodetud autosid. Osa markide ja mudelite juures on vahe aga sedavõrd suur, et isegi kui ka kõik arvel olevad 2017. aasta autod oleksid registrisse jõudnud eelmisel aastal, jääks autodest ikkagi puudu.

Suurim registrist „haihtuja“ on Renault, mida eelmisel aastal võeti ARK esmaste registreerimiste järgi arvele 2763 autot. Aasta lõpus oli registris alles aga 1498 Renault´d, mis on toodetud 2018. aastal ja 1215 Renault`d tootmisaastaga 2017. Ehk vahe oleks endiselt poolsada autot võrreldes sellega, mis oli väidetav Renault müük eelmisel aastal.

Mudelite lõikes on kõige suuremad käärid Renault Clio puhul, mis oli möödunud aasta mudelite edetabelis pärast Škoda Octaviat ja Toyota RAV4 kõrgel kolmandal kohal. Aasta lõpuks oli registris alles jäänud aga vaid 398 Renault Cliot tootmisaastaga 2018 ning 305 Cliot tootmisaastaga 2017. Ehk arvuta kuidas tahad, enamik Cliodest on kadunud, täpselt nagu ka aasta varem, mis registrist kadus 339 uut Cliot.

Arusaadavalt on tegemist re-ekspordiga, millest automüüjad ise kõva häälega ei räägi. Lisaks Renault`le tegelevad sellega ka mitmed teised automüüjad, silma torkab näiteks, et ka üle poolte Citroenidest on registrist kadunud, samuti 350 Daciat, 329 Peugeot’d, 310 Hyundaid jne.

„Ega selles midagi kriminaalset ju ei ole ja eks iga ettevõte vaatab ise kuidas raha teenida. Küll aga tekitab see suuri segadusi automüügi statistikas ja seab imagoloogiliselt kõrgematele positsioonidele marke ja mudeleid, mida eestlased tegelikult ei osta,“ lausus Toyota Balticu marketingidivisjoni juht Marek Maide saates „Autosõbrad eetris“.

Maide sõnul on Eestis olukord isegi enam-vähem kontrolli all. „Leedus aga võeti eelmisel aastal registrisse 7 227 Fiat 500 ja selle erinevaid derivaate, samal ajal kui Toyota olles tegelik turuliider, müüs seal kõiki mudeleid kokku 4 859 autot,“ lausus Maide, kelle sõnul keelatud selline tegevus ei ole, küll aga nörritab see müüjaid, kes re-ekspordiga ei tegele ning kes selle tõttu müügitabelites allapoole langevad.

Milliseid autosid kõige rohkem registrist haihtub, vaata teemaveebist logistikauudised.ee.