„Otsustajad ei ole asja selgeks teinud“

Koalitsiooninõukogu otsustas, et riik ei maksa VEB Fondi sertifikaadiomanikele 15 miljonit eurot. Eelnõu vedanud Jaanus Karilaid leiab, et sotsid lõid araks.

Riigilt saanuks raha tagasi Pärnu Kalur Holding juht Elmar Orav, negatiivne otsus polnud aga talle ootamatu. „Sugugi ei üllata,“ ütles Orav pärast koalitsiooninõukogu otsust. „Otsustajad on inimesed, kes ei ole asja endale selgeks teinud.“

Äripäevaga rääkinud Orav ei välista, et jätkab advokaatidega võitlust, et raha kätte saada. Vandeadvokaat Indrek Leppiku ja PWC Legali andmetele toetudes on Postimees kirjutanud, et Pärnu Kalur Holdingu põhisumma on 41 000 dollarit.

Keskerakondlane Jaanus Karilaid leiab, et otsustamisel lõid mõned araks. „Kui sotsid oleks olnud natuke julgemad… Aga kui otsus on tehtud, siis on tehtud,“ lausus Karilaid ja lisas, et peab siiski koalitsiooninõukogu otsusest lugu.

„Kas seal oli rohkem Jevgeni Ossinovski vastu, ei jõudnud teemasse süveneda, või oli sotsiaalse õigluse kaalumine valimispäevale liiga lähedal, aga mulle meeldib Isamaa liikme Urmas Reinsalu öeldu: „Enne tõde ja siis kaalume otsust.“ Ehk siis: kuhu liikusid need 32 miljonit dollarit võltsitud Eesti Panga dokumendiga,“ rääkis Karilaid.

Riigikogu rahanduskomisjoni aseesimees Taavi Rõivas leidis Äripäeva raadio saates „Kuum tool“, et VEB Fondi sertifikaadiomanikele 15 miljoni euro suuruse hüvitise maksmine oleks kurioosne, kui mitte skandaalne.

„Ei ole võimalik, et riik lihtsalt otsustuskorras annab kellelegi raha, mida riik ei ole ära võtnud, see asi haiseb – kui keegi eraldab otsustuskorras raha, mida keegi ei ole kellelegi võlgu, siis seal peab olema korruptiivne dimensioon juures“ rääkis Rõivas.

„Riigi otsustusorganid on öelnud, et riigil ei ole kohustust VEB Fondi nõudeid tagada ja riik ei ole kellelgi võlgu,“ viitas ta olemasolevale riigikohtu otsusele. Rõivas lisas, et kui riigikogu otsustaks VEB Fondi sertifikaadiomanikele hüvitist maksta, oleks tegemist selle sajandi suurima skandaaliga.

Enne koalitsiooninõukogu otsust läks Ossinovski ja Karilaiu vahel teravuste jagamiseks. Ossinovski süüdistas Kuku raadios Karilaidu kokkuleppe rikkumises, Karilaid vaidles Ossinovskile vastu.

„Jevgeni on natuke valimiskampaania erutusseisundis, sest õiguskomisjon ei ole teinud otsust saata VEB Fondi eelnõu teisele lugemisele,“ rääkis Karilaid Äripäevale ja lisas, et otsus sõltub koalitsiooninõukogust.

Nimelt Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehe Jevgeni Ossinovski sõnul rikkus Karilaid kokkulepet, millega lastakse tal VEB Fondi eelnõu esimesel lugemisel korjata politiilised punktid ja siis pannakse teema riiulile, vahendas ERR.

Kas oli kokkulepe? „Kokkulepe oli jah, et esialgsel kujul ta edasi ei lähe," viitas Karilaid sellele, et ärimees Tiit Vähi advokaadi Jüri Raidla ja hilisemad ettepanekud on eelnõu tugevasti muutnud, see pole enam esialgsel kujul. „Ma ei ole kokkulepet rikkunud.“

Millal kokkulepe sõlmiti? „Ma arvan, et kui esimene lugemine sai läbitud.“

"Karilaid on rikkunud varasemat kokkulepet. Varasem kokkulepe oli see, et ta teeb oma tantsu esimesel lugemisel ära. Kui ta seda tahab teha, las ta siis sõimab Reformierakonda, kui see tema tuju paremaks teeb. Aga et see hääletuseni ei jõua. Aga nüüd ta on sellega uuesti tantsima hakanud enne valimisi," rääkis Ossinovski Kuku raadio saates "Poliitikaguru".

Karilaid nägi asja teisiti. „Aga eelnõu muutus,“ rõhutas Karilaid. „Ta (Ossinovski) interpreteerib. Otsuse eelnõu oli alguses teistsugune, kuid uute ettepanekutega muutus eelnõu teistsuguseks. Tekkis laiem ühiskondlik debatt.“

Ossinovskilt ootab Karilaid põhjendamist, miks ta on sertifikaadiomanikele raha jagamise vastu. „Poliitik võiks oma otsuseid põhjendada.“