Rahapesu ajas valitsuspartnerid tülli

Rahandusminister Toomas Tõniste oli pettunud õiguskomisjoni otsuses jätta rahapesu tõkestamise eelnõu järgmise riigikogu koosseisu menetlada. Foto: Andras Kralla

Riigikogu õiguskomisjon leidis teisipäeval, et enne uut riigikogu koosseisu pole mõtet finantssektori järelevalve eelnõuga edasi minna, kuna see vajab sügavamat analüüsi. See ei meeldinud aga rahandusminister Toomas Tõnistele (Isamaa).

„Täna ei tohiks kellelgi olla kahtlust selles, et rahapesu tõkestamine on riiklikult oluline küsimus. Aga ainult sõnadest võitluseks ei piisa, järgnema peavad ka reaalsed sammud ja rahapesu ühiskonnaohtlikkust arvestades ei saa nendega viivitada,“ lausus minister.