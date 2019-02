Insenerid andsid välja targa töösturi auhinna

Põlevkiviõli tootja Viru Keemia Grupp sai autasu, kuna on viimase aastaga liidestanud omavahel automaatseid süsteeme ja tõhustanud äriprotsesse. Foto: Patrik Tamm

Targa töösturi auhinna said täna suurettevõtete kategoorias Viru Keemia Grupp ja väikeettevõtjate kategoorias Adven Eesti, teatasid Eesti Inseneride Liit ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.

Selle autasu saavad Eesti innovaatilisemad tööstusettevõtted, kes on viimase aasta jooksul teinud investeeringuid tööstusrevolutsiooniga kaasaminekuks ning olnud digitaliseerimises ja automatiseerimises heaks eeskujuks.

Targa töösturi auhinna eestvedaja ja Eesti Inseneride Liidu presidendi professor Arvi Hamburgi sõnul võimaldab uute tehnoloogiate kasutusele võtmine kiiremaid tulemusi ja tõhusamat progressi ning ettevõtted peaksid juba täna mõtlema hoolega sellele, kuidas tööstusprotsesse korraldada, et tootmist efektiivistada, et seeläbi lisandväärtust luua.

„Robotite ja automatiseeritud lahenduste kasutusele võtmine on tuleviku tööstuse alus. Igasugune tugi ja tunnustus meie ettevõtjatele, kes on selle sammu ette võtnud, on hädavajalik, et tekiks juurde neid, kes julgeksid viia oma tootmise uuele tasemele.“

Suurettevõtete kategoorias pälvis auhinna Viru Keemia Grupp, kuna ettevõte on viimase aastaga liidestanud omavahel mitmeid automaatseid süsteeme ja tõhustanud äriprotsesse.

Väike- ja keskmise suurusega tööstusettevõte hulgast valis konkursi žürii parimaks energiaettevõtte Adven Eesti, mis käivitas eelmisel aastal andmete visualiseerimise ja väärindamise projekti, mille tulemusel parandatakse ettevõtte juhtimisotsuseid.

Tööstusi mõjutanud parima digialgatuse auhinna sai Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit, mis korraldab mitmendat aastat järjest rahvusvahelist tööstuskonverentsi, on viinud läbi maakondlikke seminare ning viinud läbi kaks koostööprojekti tööstuse digitaliseerimise alaste praktiliste näidete loomiseks Eesti Masinatööstuse Liidu ja Hyrles OÜga ning TalTechi ja IKT ettevõtetega.

Kandidaate said esitada erialaliidud ning laureaadid valis välja viieliikmeline žürii, kuhu kuulusid Inseneride Liidu, EASi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, TalTechi ning Äripäeva esindajad.