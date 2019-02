Poola kuulutuseportaalis saab maksta Fortumo kaudu

Fortumo juhatuse liige Martin Koppel. Foto: SILLE ANNUK, Postimees/Scanpix

OLX Groupi portaalis saavad tänasest 38 miljonit Poola tarbijat maksta tasuliste kuulutuste eest Fortumo kaudu, teatas ettevõte.

Mobiilimakselahenduste pakkuja Fortumo ja suur kuulutusteportaalide pakkuja OLX Group teatasid mobiilimaksete koostöö käivitamisest.

“OLX tegutseb kiire kasvuga turgudel, kus pangakaardid on suhteliselt vähestel inimestel ja eelistatakse kohalikke maksemeetodeid. Mobiilimaksed aitavad meil teenindada väga laia kliendibaasi ja pakkuda neile lihtsat makselahendust. Kohalikud mobiilioperaatorid on inimestele äratuntavad ja nende kaudu maksmine on klientide tagasiside põhjal lihtne,” rääkis koostööst OLXi maksetoodete juht Floriane Gramlich.

Poolas kasutab nutitelefoni 70% inimestest, samas kui krediitkaardiomanikke on vaid 16% elanikkonnast, mis teeb digiteenuste pakkujatele online-maksete kogumise keeruliseks. Mobiilimaksed lahendavad probleemi, võimaldades igal telefoniomanikul maksta teenuste eest koos oma igakuise mobiiliarvega.

Hiljuti teatas Fortumo koostöö alustamisest karaokeäpiga Smule ja mobiilse parkimise käivitamisest Sloveenias koos EasyParkiga.

Fortumo 2017. aasta käive oli 24 miljonit eurot ja kasum 0,24 miljonit eurot, aasta varem olid nii käive kui ka kasum suuremad, vastavalt 25,5 miljonit eurot ja 0,79 miljonit eurot.

Fortumo platvormi kasutavad ka Google, Spotify ja Electronic Arts. 2007. aastast tegutseval ettevõttel on kontorid Tartus, Tallinnas, San Franciscos, Pekingis, Delhis, Singapuris, Hanois ja Taipeis.