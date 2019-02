Prokuratuur pole Swedbanki rahapesukahtluse uurimist veel otsustanud

Riigiprokuratuur kontrollib meedias avaldatud väiteid Swedbanki kaudu toimunud võimaliku rahapesu kohta, kindlat otsust uurimise kohta veel langetatud pole.

"Me kontrollime neid väiteid Danske kriminaalmenetluse raames, kui selguvad täpsemad asjaolud, on meil võimalus need menetlused kas eraldada või alustada uut menetlust," ütles riigiprokuratuuri pressiesindaja Olja Kivistik.