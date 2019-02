Prokuratuur uurib Swedbanki võimalikku rahapesu esialgu Danske menetluse raames

Lavly Perling Foto: Andras Kralla Jaga pilti:

Riigiprokuratuur kontrollib meedias avaldatud väiteid Swedbanki kaudu toimunud võimaliku rahapesu kohta, esialgu uuritakse asja Danske rahapesu osas käiva menetluse raames.

"Praegu saame kinnitada, et kuna avaldatud andmed on seotud Danske pangaga, siis kontrollime väiteid Danske menetluse raames. Samas vajadusel ei saa me välistada uue menetluse alustamist või materjalide eraldamist olemasolevast kriminaalmenetlusest." ütles riigiprokuratuuri pressiesindaja Olja Kivistik.