Gorbatšov 1987. aasta veebruari kõnes: Eesti NSV on ülejäänud Nõukogude Liidule võlgu

NLKP Keskkomitee peasekretär Mihhail Gorbatšov külastas 1987. aasta veebruaris Eestit ja ütles oma kõnes, et Eesti on ülejäänud Liidule võlgu, sest Eesti saab ressursse rohkem, kui neid ise tagasi annab. See kõne äratas protesti Eesti majandusteadlaste seas, kes soovisid täpselt kindlaks teha, kuidas asjad Eesti võlgu olemisega liidule ikkagi tegelikult on, kirjutab 22.02 Äripäeva tellijatele ilmunud erileht Isemajandav Eesti.

Artikli koostamisel on kasutatud materjale 1996. aastal ilmunud raamatust “Teine Eesti”, mille autorid on Mart Laar, Urmas Ott, Sirje Endre. Samuti IME ettepaneku veebilehte Vikipeedias.