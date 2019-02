SEB: kesisematel büroopindadel võivad rentnikud muskleid näidata

Uusarenduste tõttu on Tallinnas oodata nii suuremat pindade saadavust kui ka hinnasurvet B-klassi bürooruumidele, näitab SEB koostatud analüüs.

Balti pealinnades saab kontoripindu üürida palju soodsamalt kui mujal Euroopas ning vabu bürooruume on seni olnud üsna vähe, teatas SEB. Balti pealinnades on A-klassi büroopindade keskmine rendihind ligikaudu 15 eurot ruutmeetri kohta, mis on tunduvalt madalam kui paljudes teistes pealinnades. Stockholmis tuleb maksta ligi 52 ja Helsingis 36 eurot ruutmeetri eest ning Budapesti ja Varssavi näitaja jääb 23 euro juurde.

Samas on Helsingis tervelt 14 protsenti büroopindadest tühjad, samal ajal kui Tallinnas on see näitaja 6,5, Riias 3,5 ja Vilniuses 3,1 protsenti, näitavad panga andmed. Siiski on Balti pealinnades oodata vakantsuse tõusu – Tallinnas isegi rohkem kui 10 protsendile –, kuna suhteliselt lühikese aja jooksul valmib mitu suuremahulist objekti, mis turu suhtelise väiksuse tõttu avaldavad vähemalt lühiajaliselt tuntavat mõju.

A-klassi hinnad ei kõigu

„Tallinnas on kätte jõudnud rentnike aeg, kuna büroopindade lisandumine võimaldab senisest paremaid tingimusi välja kaubelda, seda eriti B-klassi pindadele,“ ütles SEB ettevõtete panganduse valdkonna juht Artjom Sokolov. „A-klassi bürood suudavad ilmselt senist renditaset säilitada ning ka rendihindu indekseerida. Kuid B-klassi pindade omanikud peavad arvatavasti olema läbirääkimistele avatumad ja mõtlema, kuidas oma pindade atraktiivsust säilitada.“

Kuna Balti pealinnadest on Vilniusesse suudetud meelitada kõige rohkem rahvusvaheliste ettevõtete teeninduskeskusi, siis on sealne büroopindade turg praegu tasakaalus – suurenenud pakkumisele on tulnud vastu samaväärses mahus nõudlust, kirjutab SEB. Riia turg on olnud uusarenduste turule toomisel konservatiivsem ning tipprendihinnad on madalamad kui Leedu pealinnas.

Tallinnas on laienemiseks ruumi

Tallinna büroopindade turul SEB lähiaastatel märgatavaks renditõusuks põhjust ei näe, turule tulevad uued büroohooned suudetakse tõenäoliselt siiski mõistliku aja jooksul välja rentida.

„Kontoripindade poolest on Tallinn väga konkurentsivõimeline, juhul kui rahvusvahelised ettevõtted vajad oma tegevuse laiendamiseks pindu. IT-arendusüksused, kõne- ja teeninduskeskused ning tugiteenused leiavad sobiva tegevuskoha, kui muud tingimused sobivad. IT-arenduskeskustel ja tugiteenuste osutajatel on praegu võimalik valida mitme alternatiivi vahel ning lisaks on neil läbirääkimisjõudu ka tingimuste üle,“ ütles Sokolov.