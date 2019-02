Tallinn andis välja veerandi võrra vähem ehituslube

Tallinna linnavalitsus. Foto: ERIK PROZES, Postimees/Scanpix

Tallinna linnaplaneerimise amet andis eelmisel aastal välja 1223 ehitusluba, mida on 354 võrra vähem kui aasta varem.

Hoonete kasutuslube andis amet välja 1112.

2017. aastal olid need numbrid vastavalt 1577 ehitusluba ja 880 kasutusluba.

„Ehitustegevuse vaibumise märki need arvud siiski ei kinnita, küll aga põhjalikumat tööd loa menetlemisel,“ märkis Tallinna abilinnapea Andrei Novikov. „Siinjuures on paslik meelde tuletada, et ehitusloa menetlust kiirendab kvaliteetne projekt. See tähendab, et ehitusprojekt peab olema kooskõlas kõigi nõuete ja lähtetingimustega nagu näiteks projekteerimistingimused ja planeeringud,“ rõhutas ta.

Detailplaneeringuid algatati eelmisel aastal pea poole vähem võrreldes nende algatamise taotluste arvuga. 2018. aastal sai linnaplaneerimise amet kokku 54 detailplaneeringu algatamise taotlust. Volikogu otsusega algatati aasta jooksul 24 detailplaneeringut.

2017. aastal oli algatamise taotluste ja algatatud planeeringute arv võrdne ehk vastavalt 41 ja 41. Siinjuures tuleb silmas pidada, et pärast taotluse esitamist läheb planeeringu algatamisega aega, nii et see võib lükkuda ka järgmise aastanumbri sisse.

2018. aastal kehtestati 60 ning tunnistati kehtetuks 28 detailplaneeringut. 2017. aastal olid need arvud vastavalt 59 ja 23 ehk samas suurusjärgus.