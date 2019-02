Raadiohommikus: miks tasub ettevõtjail minna Dubai EXPO-le?

Dubai majutab maailmanäitust 2020. aastal. Foto: Wikipedia/Nepenthes Jaga pilti:

Eesti ekspositsiooni korraldamiseks asutasid kuus olulist ettevõtlusorganisatsiooni sihtasutuse EXPO 2020 Dubai Eesti esindus. Sihtasutuse tööst ja Eesti ettevõtete võimalustest Dubai maailmanäitusel räägivad hommikuprogrammis sihtasutuse nõukogu liikmed Tanel Rebane EASist ja Riin Ehin Personalised Medicine Associationist

Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel selgitab, miks annab Äripäeva toimetus enne valimisi oma soovituse, kelle poolt tänavu hääletada.

Teeme otselülituse Barcelonasse Mobile World Expole, kus seekord on esindatud mitu Eesti tehnoloogiaettevõtet. Telefoni teel ajame juttu Märt Kroodoga firmast 1oT.

Stuudios on uudistetoimetaja Priit Pokk ja saatejuht Hando Sinisalu.

Saatepäev jätkub järgmiste saadetega.

11.00–12.00 "Kasvukursil". Räägime töösuhetest, nii õigustest kui ka kohustustest tööaja planeerimisel. Kõneleme sellest, kui teadlikud on keskmine ettevõtja ja töötaja ning millised ebakõlad võivad tekkida omavahelistes suhetes – näiteks kas tööandja suvepäevad lähevad tööaja hulka või mitte? Mis soovitusi jagada ettevõttele, kelle töötajate seas on hulgaliselt tudengeid ning seega tulemas õppepuhkuste laine? Külas on Grant Thornton Balticu juhtiv õigusnõustaja Kristel Tiits ning kliendikogemuse juht Terje Liiv. Saatejuht on Priit Pokk.

13.00–14.00 "Energiatund". Täna alustab Äripäeva raadio uue saatega, milles antakse ülevaade energiamajanduse viimastest uudistest ja uuendustest ning räägitakse sellest, kuidas need uuendused mõjutavad nii ettevõtteid kui ka eraisikuid. Saates puudutatakse teemasid alates põlevkivi kasutamisest ja vesinikkütustest kuni majapidamiste ja hoonete kütuseni ja elektriautodeni. Esimeses saates räägib Alexela Groupi juhatuse liige Marti Hääl trendidest transpordisektoris ning biometaani tootmise ja kasutamise väljavaadetest. Teda küsitles Aivar Hundimägi.

15.00–16.00 "Juhtimislabor". Saates on külas Monika Prits ja Enn Saar. Räägime kasutajakesksest teenuste disainist ehk sellest, kuidas arendada teenuseid kliendi vajadustest lähtuvalt. Saadet juhib Keit Ausner.

Kuulake raadiot otse siit.