Šveitsi tarkvaraarendaja kolib arenduse Eestisse

Business Investigation SA tegevjuht Bruno Ciroussel Foto: Monde Economique Jaga pilti:

Suurettevõtetele tehisintellekti- ja masinõppepõhist analüütikaplatvormi GPS arendav Šveitsi ettevõte Business Investigation SA avab Tallinnas sõsarettevõtte, mis hakkab katma müügi- ja teenindustööd Baltikumis, Põhjalas ja Kesk-Euroopas.

Lisaks kolivad šveitslased siia ka oma arenduskeskuse, mis palkab lähiaastatel kümneid tehisintellekti- ja masinõppeeksperte. „Käesoleval aastal palkame Tallinnas ilmselt 12-15 inimest, kuid uute turgude ja kiire kasvu taustal tuleb värbamistegevust siin kindlasti jätkata,“ ütles ettevõtte kaasasutaja Marc Lecoultre pressiteate vahendusel.

Business Investigation SA (BI) toob oma kolimise peamise põhjustena välja Eestis leiduva kompetentsi ning arenenud e-riigi ökosüsteemi, mis asutajate sõnul võiks toetada Business Investigationi nende tootearenduses.

„Tänu oskusteabele ja infrastruktuuridele on Tallinn kõige loogilisem koht, kust alustada laienemist Baltikumi, Põhjalasse ja Kesk-Euroopasse. Lisaks sellele on meil kindlasti huvi otsida tulevikus koostöövõimalusi ka Eesti riigisektoriga, mis on digitaalselt arenenuim maailmas. Meie GPS tehisintellekti- ja masinõppepõhise rakenduse arendamine koostöös Eestiga oleks kindlasti mõlemapoolselt kasulik,“ ütles Business Investigationi tegevjuht Bruno Ciroussel.

Business Investigationi peakontor asub Glandis, kuid arendustöö toimub ka Lausanne-is ja Yverdon-is asuvate Šveitsi Riikliku Tehnoloogia Instituudi ning Canton de Vaud-i Äri- ja Tehnikaülikooli juures, sest ettevõtte asutajad ja põhiosanikud Bruno Ciroussel ning Marc Lecoultre töötavad samades ülikoolide juures tehisintellekti ja masinõppe professoritena.

„GPS on tehisintellektil põhinev lahendus, mis kasutab masinõpet tööprotsesside analüüsimiseks aidates seeläbi neid optimeerida ja vähendades nõnda ettevõtte või riigiasutuse ajalist, rahalist ja energiakulu,“ ütles Lecoultre.

Tarkvara on kasutusel suurettevõtetes nagu Auchan ja Volkswagen. Seda on rakendamas ka mitmed riigiasutused nagu näiteks Prantsusmaa Töötukassa ja Post ning Tuneesia Toll.