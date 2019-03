4 huvitavat asja, millele tööandja värbamisel tähelepanu pöörab

Tööintervjuu. Foto: Shutterstock

On mitmeid asju, mida tuleb tööd otsides silmas pidada. Tõsiasi on see, et tööintervjuul on küsimustele nii õigeid kui ka valesid vastuseid ning isiksus mängib suuremat rolli kui paljud arvavad, kirjutab portaal Inc.com.

Tööotsijana on täiesti loomulik, et sa püüad teatud asju potentsiaalsete tööandjate eest varjata. Võib-olla oled kustutanud oma sotsiaalmeedia profiililt ülikooliaegsed pildid. Ehk varjad tegelikku põhjust, miks sa tööd otsid?

Kui sa tunned ennast selle pärast süüdi, siis pole vaja seda teha. Tööandjatel on samuti omad saladused. Allpool on mõned neist välja toodud.

1. Nad nuhivad sinu järel internetis

Tööandjad tahavad teada saada, kes sa tegelikult oled. Neid huvitab see rohkem kui viisakas ja korralik tööintervjuu. Kindlasti otsivad nad sinu kohta infot Google’ist, vaatavad sinu Facebooki ja Instagrami profiili ning loodavad, et sa pole seal enne kandideerimist suurt puhastustööd teinud.

Lisaks sellele tasub oodata, et tööpakkuja võtab ka sinu varasemate tööandjatega ühendust. Nad võivad ühendust võtta sinu partneritega ja isegi kolleegidega.

2. Sinu isiksus on üks tähtsamaid asju

Meile kõigile meeldib mõelda, et elame maailmas, kus tööpakkujad on õiglased ja eelarvamusteta – see on maailm, kus sa saad tööle tänu oma haridusele ja varasematele saavutustele. Reaalsus on aga see, et tööandjad teevad viimaseid otsuseid selle põhjal, kes neile inimesena rohkem meeldib.

“Millise kandidaadiga on mul kõige parem suhelda? Kellega ma kõige paremini läbi saan?” võivad nad endalt küsida. See on põhjus, miks intervjuude ajal ei peaks olema sinu eesmärk veenda, et sina sobid töökohale oma oskuste poolest kõige paremini. Sa peaksid intervjueerijaga ka suhet ehitama. Neile peab meeldima, kes sa oled.

3. Avatud küsimustele on nii “valed” kui ka “õiged” vastused

Kas sa oled rohkem introvert või ekstravert? Milline töökeskkond sobib sulle kõige paremini? Mis on sinu suurimad tugevused ja nõrkused? Need avatud küsimused võivad tunduda ohutud, aga peaksid olema nendele vastamisel ettevaatlik.

Värbajad küsivad selliseid küsimusi selleks, et aru saada, kas sa oled töökohale sobiv või mitte. Samuti arvestatakse ka ettevõtte töökultuuriga. Kui midagi ei klapi, siis sinu võimalused tööle saada langevad tunduvalt.

4. Nad pakuvad sulle esialgu tunduvalt väiksemat palka

Tööandjad ei taha maksta rohkem kui nad peavad. Kui nad peavad palga üle läbirääkimisi, siis nad ei alusta kunagi oma kõige kõrgemast pakkumisest. See oleks suur viga. Tähtis on teada, mis on sinu väärtus. Kui see on selge, siis sul on võimalik saada kõrgemat palka kui tööandja esialgu välja pakkus.