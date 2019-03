Kantar-Emor: eelhääletuse võitis Reformierakond

Eelhääletusel osales tõenäoliselt pisut alla kahe kolmandiku kõigist valijatest Foto: Postimees/Scanpix

Riigikogu eelhääletuse võitis Reformierakond, kui homne valimisaktiivsus oodatust rohkem ei tõuse võib opositsiooniparteid oodata ka napp valimisvõit, selgub Postimehe tellimusel 1100 veebihääletuse põhjal tehtud Kantar-Emori uuringust.

Reformierakonda toetas eelhääletusel 30, Keskerakonda 22 ning EKREt ja SDEd võrdselt 13 protsenti, Isamaad toetas 12 protsenti ning Eesti 200 saagiks oli 4 protsenti.

Eelhääletajad moodustasid Kantar Emori prognoosi järgi kõikidest valijatest 63 protsenti, kui pühapäeval kujuneb valimisaktiivsus lõpuks kokku alla 62 protsendi, siis on võimalus, et valimised võidab Reformierakond, keda toetab 26,6 protsenti vastanutest, Keskerakonnal on toetajaid selle prognoosi järgi 24,5 protsenti.

