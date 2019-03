Raadiohommikus: dopinguskandaali mõju sponsorlusele

Kolmapäevases hommikuprogrammis arutleme selle üle, kuidas võib eelmisel nädalal plahvatanud dopinguskandaal mõjutada spordi toetamist laiemalt. Foto: STR, Reuters/Scanpix

Eesti Olümpiakomitee peasekretäril Siim Suklesel on käsil ilmselt karjääri üks raskemaid perioode – suusatajate dopinguskandaal mõjub halvasti kogu spordi mainele. Kolmapäevases hommikuprogrammis räägime sellest, kuidas kriisist välja tulla ja miks ettevõtjad ei tohiks loobuda spordi toetamisest.

Külas on hiljuti unistuste tööandja tiitliga pärjatud IT-firma ADM Interactive juht Riho Pihelpuu, kellega räägime sellest, kuidas olla unistuste tööandja.

Loomulikult tuleb juttu ka valimistest – analüüsime koos Kantar Emori uuringueksperdi Aivar Voogiga, kui täppi läksid valimistulemuste ennustused ja kui üllatav Reformierakonna võit siiski oli.

Stuudios on uudistetoimetaja Rivo Sarapik ja saatejuht Hando Sinisalu.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 "Triniti eetris". Saates räägime, milline on isikuandmete kaitse üldmääruse kohaldumise mõju ettevõtetele. Külas on Triniti advokaat Maarja Pild ja Äripäeva peadirektori asetäitja Toomas Truuverk. Saadet juhib Liis Amor.

12.00–13.00 "Delovõje ljudi". Külas on Olga Temnikova, kes on Temnikova & Kasela galerii kaasomanik ja Eesti kunsti populariseerija välismaal. Olga avab saates kunstiäri tagamaid.

Miks kunst on nii kallis, vaatamata sellele, et see mõnikord näeb imelik välja? Mis tegurid määravad teoste hinna? Kui palju võib maksta eesti kunstniku teos? Kas galeriid suudavad raha teenida?

Kunstiäri on omamoodi maailm ning tuleb astuda õigeid samme, et seal edu saavutada. Mida on teinud Olga, et saavutada rahvusvahelist autoriteeti? Saatejuht on venekeelse majanduslehe Delovõje Vedomosti peatoimetaja Polina Volkova.

13.00–14.00 "Autosõbrad eetris". Seekord on lisaks autosõpradest saatejuhtidele Hindrek Männikule ja Tõnu Trammile stuudios Honda importööri Baltimaades, NCG Import Baltics OÜ sõiduautode müügijuht Indrek Aas.

Saates võetakse luubi alla Honda CR-V viies mudelipõlvkond, mida läinud nädalavahetusel Eestis laiemale publikule tutvustati. Mille poolest uus CR-V erineb eelkäijatest ja kõikidest teistest autodest?

Lisaks analüüsitakse põgusalt maasturite turgu maailmas, võetakse seisukoht väriseva gaasipedaali kohta ning heidetakse pilk sel nädalal alanud Genfi autonäitusele.

15.00–16.00 "Teabevara tund". Saate teema on masinate efektiivsus. Kui masinad ei ole 100 protsenti hõivatud, siis masinatunni maksumus ei ole ainult tööjõu maksumus, vaid ka saamata jäänud toodangu maksumus. Seega tasuvad investeeringud masinate efektiivsuse suurendamisse end kiiresti ära. Targad lahendused integreerivad omavahel erinevad süsteemid, mille tulemuseks on masinate suurem tootlikkus ja piisavad laovarud.

Saates vestlevad tootmise juhtimise teabevara peatoimetaja Jari Kukkonen ning tootmisseadmete efektiivsuse analüüsiga tegeleva firma GlobalReader asutaja ja tegevjuht Indrek Jaal.

