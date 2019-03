GDPRi tähelepanuta jätnud ettevõtet on raske müüa

Äripäeva peadirektori asetäitja Toomas Truuverk ja Triniti advokaat Maarja Pild Foto: Liis Amor

Suurem osa isikuandmete kaitse üldmäärusest ehk GDPRist tulenevatest kohustustest tuli ettevõtetele suure üllatusena ja siiani on palju ettevõtteid, kes ei teagi, et see määrus on üldse olemas või pole sellele tähelepanu pööranud.

Üks esmane kohustus oli määrata andmekaitseametnik, mille pärast on ettevõtetel mure väga suur, sest neid pole kerge leida. Samas on juba näha, et vastava koolituse saanud spetsialistid on hakanud teenust osutama, ütles advokaat Maarja Pild Äripäeva raadiosaates "Triniti eetris".