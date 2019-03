Talsinki tunnel kergitaks kinnisvarahindu mitu korda

Talsinki tunneli loomisest võidavad peaasjalikult Tallinna südalinna, kuid eriti sadamapiirkonnas äri- ja kaubanduspindasid ehitavad ettevõtjad, arvas kinnisvarafondi Baltic Horizon juht Tarmo Karotam. Foto: Eiko Kink

Kinnisvara asjatundjad tõdevad, et Peter Vesterbacka 15 miljardit maksev tunnel kallutaks rikkust Helsingist Tallinna poole ja kasvataks hüppeliselt kinnisvaraväärtust. Teisalt pole eksperdid kindlad, kas suurprojekt kunagi ilmavalgust näeb. Nii võrdles 1Partner Kinnivara juht Martin Vaher tunneli rajamist reisiga Marsile.

Baltic Horizoni kinnisvarafondi juht Tarmo Karotam Vaheri skepsist ei jaga. "Tallinna–Helsingi tunnel on teema, millest räägime investoritega üsna sagedasti. Kuigi see on väga pikaajaline lugu, teeme oma investeerimisplaane pikaajaliselt või pikaajalisemalt veelgi," ütles Karotam.