Toomas Tooli kinnisvarafirma vilistab kümnendat aastat audiitori arvamusele

Toomas Tool. Foto: Andres Haabu

Ärimees Toomas Toolile kuuluv BREM Kinnisvarahooldus OÜ raamatupidamine on juba üle aastakümne saanud audiitoritelt hävitavaid hinnanguid. Audiitorkogu tõdeb, et Eestis audiitori vastupidisele arvamusele otseseid tagajärgi ei järgne. Ettevõtte juht Risto Mägi aga leiab, et audiitorid ei näegi "reaalset elu".

Viimase, suure hilinemisega esitatud majandusaasta aruande kohaselt oli BREM Kinnisvarahoolduse käive tunamullu 4,5 miljonit eurot ja puhaskasum veidi üle 100 000 euro. Firma tegeles muu hulgas kinnisvara, territooriumite, rajatiste jms haldamise, hooldamise ja arendamisega, samuti üürimise ja rentimisega.