Bolt võtab ette ka toiduveo

Taxify vahetas hiljuti nime Boltiks. Foto: Liis Treimann

Bolt ehk endine Taxify hakkab lisaks sõiduteenusele sellest suvest pakkuma ka toidu kojuvedu, teatas ettevõte.

Esimeste linnadena jõuab toidukulleri võimalus Tallinnasse, Helsingisse ja Kaplinna Lõuna-Aafrikas.

Sarnase teenusega juba turul olev Uber Eats ei tegutse osas Ida-Euroopa riikides ja Aafrikas, mida Bolt loeb enda põhiturgudeks, kirjutab Bloomberg. See annab firmale hea võimaluse, ütles Bolti asutaja ja tegevjuht Markus Villig Bloombergile.

Villigu sõnul ei näe ta nendes kolmes riigis suuri konkurente, kuigi neis kõigis on olemas toidukulleriteenused nagu Wolt Eestis, Delivery Hero Soomes ja Uber Eats Lõuna-Aafrikas.

“Me näeme, et toidu kojuveo teenusel on veel kõvasti arenemisruumi. Meil on olemas kogemus, tehnoloogia, juhtide võrgustik ning miljonid kasutajad Euroopas ja Aafrikas – me saame oma seniseid kogemusi kasutada selleks, et pakkuda just sellist toidukulleri teenust, nagu kliendid soovivad,” vahendas pressiteade Villigi sõnu.

Ettevõte muutis hiljuti nime Taxifyst Boltiks, et uus nimi kajastaks Bolti laiemat ambitsiooni transporditurul.

Bolti platvormil on praegu võimalik kasutada sõiduteenust autode ja mootorratastega ning laenutada elektrilisi tõukerattaid. Boltil on praegu 25 miljonit kasutajat 30 riigis.