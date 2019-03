Taxify tuleb välja odavteenusega

Senisest Taxify kategooriast on uue kategooria autod vanemad või väiksemad. Foto: Andras Kralla

Taxify käivitab täna Tallinnas uue Basic-kategooria, kus sõidukid on väiksemad või mõnevõrra vanemad.

Taxify Eesti tegevjuht Aleksei Kolesnikovi sõnul on uue hinnaklassi eesmärk pakkuda Tallinna soodsaimat sõiduteenust. “On palju inimesi, kelle jaoks ei ole vahet, milline auto välja näeb või mis materjalist selle istmed on. Samas hinnatundliku kliendi jaoks võib olla oluline erinevus selles, kas ta maksab Õismäelt kesklinna sõitmise eest 6 või 4,95 eurot,” rääkis ta.

Nädal tagasi kutsus Facebooki grupis keegi anonüümne "Anto Nüünous" Taxify juhte streikima plaanitava sõidukategooria Basic vastu. Väidetavalt polevat Basicu tariifide juures juhtidel võimalik kasumit teenida. Taxify leidis aga, et anonüümse konto taga on konkurendid. Sellest saad pikemalt lugeda siit. Anto Nüünouse kirjas olnud hinnad on täpselt need, mis Taxify täna välja käis.

Kokkuvõttes peaksid uue kategooria sõidud tulema Taxify kategooriaga võrreldes 10–20 protsenti soodsamad. Näiteks võivad Taxify Basic kategoorias sõita väiksemad autod (näiteks Honda Jazz) ja sellised mudelid, mis muidu Taxify kategooriasse ei mahu (näiteks Renault Berlingo ja Volkswagen Caddy). Basic kategoorias võivad sõita autod väljalaskeaastaga alates 2000.

Taxify hinnangul peaks Basic kategooria juhtide teenistus olema võrreldav teiste kategooriate all sõitvate juhtidega. “Selles kategoorias sõitvad juhid teenivad iga sõidu pealt pisut vähem, kuid meie arvutuste kohaselt peaks nõudlus tänu soodsale hinnale olema suurem, mis tähendab juhtide jaoks kokkuvõttes sama suurt sissetulekut,” rääkis Kolesnikov.