Mis on sinu ettevõtte "pullisilm" turunduses?

Mitme Norra idufirma asutaja ja suurfirmade tehnoloogiavaldkonna nõustaja ning õppejõud Vidar Andersen esines Eesti suurimal turunduskonverentsil Password ning rääkis start-up kogukondades kasutatavatest meetoditest, mis aitavad firmadel kiiresti klientide tähelepanu võita.

Vidar Andersen esines Eesti suurimal turunduskonverentsil Password. Foto: Marko Mumm

Andersen tõi välja ingliskeelse termini „bullseye“ (eesti keeles pullisilm), kus keskmine ring sümboliseerib sinu ettevõtte tänase hetke kõige efektiivsemaid turunduskanaleid, sellele järgnev sõõr kanaleid, mis võiksid samuti töötada, kuid mitte nüüd ja praegu ning kolmas sõõr pikemas perspektiivis tulutoovaid samme.

„Pane tänased prioriteedid paika. Nii saad sa aimu, mis just täna sinu ettevõtte jaoks olulisim on,“ sõnas Andersen ja lisas, et idufirmad just „bullseye“ süsteemil kulgevadki.

Bullseye joonis Foto: Vidar Andersen

Spetsialisti sõnul pole midagi imelikku ka selles, kui end tasuta messidele ja konverentsidele sisse nihverdada. Ühe oma esinemiste lemmikloona tõi ta välja ettevõtte Grasshopper, mis tähendab tõlkes rohutirtsu ja mille tegevjuht, rohutirtsukostüüm seljas, erinevatele konverentsidele lahtise autoga kohale kihutas ning potentsiaalsete klientide ja meedia tähelepanu noppis. Turunduses on tema sõnul kõik lubatud!

Anderseni 18 konkreetset soovitust firma tuntuse kiireks kasvuks kasutades agile ning lean tehnikate nippe, saab põhjalikult lugeda 27. märtsil Äripäeva vahel ilmuvast erilehest Password.

Andersen on pidanud külalisloenguid nii Stanfordi kui ka Cambridge’i Ülikoolis. Samuti esinenud suurtel turunduskonverentsidel nagu SxSW ja Web Summit. Tema klientide sekka kuuluvad Deutsche Telekom, ABInBev, AXA, Philip Morris jpm.