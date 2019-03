Riho Terras tahab minna europarlamenti

Viktoria Ladõnskaja-Kubits, Riho Terras ja Helir-Valdor Seeder tänasel Isamaa pressikonverentsil. Foto: Isamaa

Kindral Riho Terras liitub Isamaaga ja kandideerib ilmselt erakonna esinumbrina Euroopa Parlamendi valimistel, teatas erakond meediale.

Riho Terras ütles pressiteate vahendusel, et peab Euroopa Liitu kui tugevat rahvusriikide liitu väga oluliseks Eesti julgeoleku kindlustamisel ning on valmis selle eest andma oma panuse. “Olen alati hinnanud isamaalisi väärtusi. Erakond Isamaa on ka alati hoidnud välis- ja julgeolekupoliitikas kindlat joont ja seetõttu oli erakonna valik loogiline,“ põhjendas Riho Terras oma otsust.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles pressiteates, et esitab Riho Terrase kandidatuuri Euroopa Parlamendi valimiste esinumbrina ja terve kandidaatide nimekirja erakonna eestseisusele teisipäeval. Isamaa volikogu kinnitab nii Euroopa Parlamendi valimiste programmi kui kandidaatide lõppnimekirja 30. märtsil.

Kindral Riho Terras oli aastatel 2011-2018 Kaitseväe juhataja. Ta on töötanud diplomaadina, kaitseministeeriumi kantslerina ja teinud pikaajaliselt karjääri kaitseväes ja kaitseliidus. Ta on õppinud Tartu Ülikoolis ajalugu. magistrikraadi omandas Terras Müncheni Bundesweri Ülikoolis riigi- ja ühiskonnateaduse erialal.