Sajad tuhanded tänavatel: kõnnime nagu kuutõbised hävingusse

Londoni tänavatele on kogunenud sajad tuhanded meeleavaldajad. Foto: EPA

Täna on sajad tuhanded kogunenud Londoni kesklinna nõudma, et Suurbritannia korraldaks uue referendumi selle üle, kas riik peaks Euroopa Liidust lahkuma või siiski liitu jääma.

Brexiti-vastased on Londonisse kogunenud üle terve maa, kaasas terve perekond, esivanemad ja järeltulijad.

Marsil "Put it to the People" osaleja. Foto: EPA

Jonty Graham (35) ja tema elukaaslane Charlotte Graham (32) on meeleavaldusele tulnud tütarde Poppy (5) ja Tillyga (4). "Kõnnime nagu kuutõbised hävingusse," ütles Jonty Graham CNNile Brexiti kohta.

Plakatitel süüdistatakse nimeliselt näiteks eelmist peaministrit David Cameroni. Foto: EPA

Boscy, Robyn ja Muffie sõitsid Londonisse riigi eri otstest. Nõbu, tütre ja ema jaoks on see kahe aasta jooksul juba kolmas protest, kus Brexiti vastu meelt avaldada. "Brexit tuleb tühistada. Me oleme selle inimestele võlgu," ütles Muffie.

Korraldajate sõnul on tänavatele meelt avaldama oodata isegi miljonit inimest. Foto: EPA

63aastane Charles, pensionile jäänud õpetaja, ütles CNNile, et Euroopa Liit ei olnud täiuslik, aga on mänginud suurt rolli selles, et viimased 70 aastat on olnud rahulik. "Meil oli võimalus teha põhimõtteline valik, aga nüüd me teame natuke paremini, mis on reaalsus ning inimestel peaks olema õigus öelda, kas nad tahavad seda reaalsust," arvas ta. Kui inimesed ka nüüd ütleksid, et tahavad Brexitit, teades, mida see endaga kaasa toob, siis tuleks seda otsust muidugi austada, leidis Charles.

Rahvavaenlase staatuses on ka praegune peaminister Theresa May. Foto: EPA

Sõna on võtnud ka Londoni linnapea Sadiq Khan, kes ütles, et inimesed ei hääletanud selle poolt, mis praegu Brexitiga toimub. "Britid ei hääletanud ilma leppeta Brexiti poolt. Praegune Brexit on täielik ja totaalne segadus," ütles ta.

Plakatil nimetatakse aegade suurimateks petisteks USA presidenti Donald Trumpi ja briti poliitikut Nigel Farage'i. Foto: EPA

Endine asepeaminister Michael Heseltine kritseeris meeleavaldusel peetud kõnes peaminister Theresa Mayd. "Peaministril lasub praeguse kriisi ees suur vastutus," ütles ta. "Olgu, kuidas on, teie - inimesed - peate otsustama. Teil peab olema õigus otsustada, et me jääme!"

Foto: EPA

Euroopa Liidu riigipead lükkasid järgmisele reedele plaanitud Suurbritannia lahkumise kaks nädalat edasi: kui britid vahepeal lahkumislepet ei kinnita või Euroopa parlamendil osaleda ei otsusta, siis ootab neid ikkagi leppeta lahkumine 12. aprillil. Pikemalt saab poliitilisest seisust ja seisukohtadest lugeda artiklist "Brittidele anti kaks nädalat ajapikendust".