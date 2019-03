Alustavad ärid takerduvad õigusküsimustesse

Triniti vandeadvokaat Ergo Blumfeldt (vasakul), idufirma Timey juhid Laurent Läheb (keskel) ja Martin Möllits (paremal). Foto: Liis Amor

Alustava ettevõtte peamisi õigusküsimusi on kaks. Esiteks see, et tiimivahelised kokkulepped peavad paigas olema – et oleks visioon, mis rolli täidetakse ja kuidas ettevõtte 3–5 aasta pärast välja näeb. Ja teine on intellektuaalne omand, selgitas vandeadvokaat Ergo Blumfeldt saates „Triniti eetris“.

„See on see, mida luuakse ja mis kuulub sellele ettevõttele, mitte IT-arendajale Juhanile või kellele tahes,“ tõi Blumfeldt näite.