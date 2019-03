Hiina Arengupank panustas Siiditeesse 190 miljardit dollarit

Hiina riigipea Xi Jinping on viimase nädala jooksul kohtunud erinevate Euroopa riikide juhtidega, sealjuures, et leida toetust Siiditee projektile. Foto: THIBAULT CAMUS / POOL, EPA

Hiina Arengupanga president ütles täna Reutersile, et alates 2013. aastast on pank finantseerinud 600 projekti, mis on seotud uue Siiditee projektiga kogusummas 190 miljardit dollarit ehk 168 miljardit eurot. See on samas suurusjärgus kui 15 Eesti riigieelarvet.

Siiditeega seotud projektid moodustavad kolmandiku Arengupanga kogu rahvusvahelisest ärist.