FOTO: Kaja Kallas ja Kadri Simson ajasid kohvikus neljasilmajuttu

Kaja Kallas (vasakul) ja Kadri Simson täna Tallinna kesklinnas kohvitamas. Foto: Äripäev

Täna keskpäeval kohtusid Kaja Kallas ja Kadri Simson Tallinna kesklinnas asuvas kohvikus Kohvipaus.

Reformierakonna liider Kaja Kallas otsib praegu usinalt teistest erakondadest liitlasi. Tema sõnul pole küsimus mitte selles, kas keegi teistest erakondadest tuleks Reformierakonda üle, vaid et nad lihtsalt ei vajutaks Keskerakonna, Isamaa ja EKRE loodavale valitsusele rohelist nuppu. "See on puhtalt nende südametunnistus, mida nad Eestiga teevad," on Kallas varem Äripäevale rääkinud. "Võid olla Keskerakonnas, kuid oled ikkagi Keskerakonna, Isamaa ja EKRE koalitsiooni vastu, sest see pole Eestile hea," ütles Kallas.